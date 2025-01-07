Каблуков о Буше и Хартли: «Очень похожи, везде активная игра. Ги добавил «Авангарду» более агрессивной игры. У нас есть цель, тренер помогает»
Илья Каблуков ответил, что Ги Буше изменил в «Авангарде».
– Что изменил Ги Буше в «Авангарде»?
– Добавил нашей команде более агрессивной игры.
– Каков все-таки Ги как тренер? Рассказывают, что для него нет авторитетов.
– У команды есть цель, к которой мы идем. Вот просто тренер в какой-то мере помогает этому.
– Сравни Буше и Боба Хартли.
– Они похожи очень. Активная игра везде. Скажу, что, может быть, у Боба чуть-чуть побольше деталей, деталей там каких-то.
А так практически похожи, стиль канадский, североамериканский. Вот этот стиль везде играют активно, – сказал нападающий «Авангарда» Илья Каблуков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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