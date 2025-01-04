Буше о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Авангард» лучше выступил, начал очень мощно и сильно. Мы не хотим надеяться на голы – хотим их заслужить»
«Мы знали, что нам предстоит сыграть с очень трудолюбивой и работоспособной командой. У них очень скоростные игроки, которые могут подловить, и именно этого мы хотели не допустить сегодня. Мы относимся с уважением к сопернику, но думаю, что мы действительно лучше выступили, здорово начали, очень мощно и сильно, первый период мне понравился.
Во втором отрезке последовало много удалений, и у нас уже во втором матче подряд такое происходит. Так что наша задача – найти правильный баланс между агрессивными действиями и правильным распоряжением своими клюшками. Но, думаю, мы двигаемся в нужном направлении, и все у нас будет в порядке.
Наши игроки заслужили голы, наработали на них. Мы не хотим надеяться на голы, мы хотим их заслужить. Мы как раз сейчас работаем над нашей культурой, и сегодня мне понравились наши голы. При том, что соперник здорово оборонялся», – сказал главный тренер «Авангарда».
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