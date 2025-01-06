Илья Карпухин: «У СКА большие амбиции, мастерства у игроков вагон и огромная тележка. Организация тут одна из лучших в КХЛ, если не лучшая»

Илья Карпухин высоко оценил организацию работы в СКА.

«СКА – это команда с большими амбициями, очень мастеровитая команда, где собраны игроки очень высокого качества и мастерства. Мастерства тут у игроков вагон и огромная тележка.

У команды большой потенциал. Считаю, что самое вкусное еще впереди.

Организация в СКА считается одной из лучших, если не самая лучшая организация в КХЛ вообще. Никаких вопросов не должно возникать», – сказал защитник, перешедший из «Трактора» в результате обмена.