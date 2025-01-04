Карпухин про обмен из «Трактора»: «Узнал минут за 30 до объявления, если не вместе с ним. СКА – одна из лучших организаций, если бы у меня был выбор, куда перейти, хотел бы туда»
– В какой момент узнали об обмене?
– Где-то минут за 30 до официального объявления, если не вместе с ним вообще.
– В руководстве «Трактора» вам как-то объяснили обмен?
– Не думаю, что это было необходимо, все понятно. Василий Глотов – отличный игрок. Руководство посчитало, что он нужен «Трактору». Сложно комментировать чужие решения. Мне кажется, что все очевидно.
– Первый раз вне родного клуба – стресс?
– В первую очередь рассматриваю это как новый вызов, новые возможности. Интересно выйти из зоны комфорта. Нужно всегда двигаться вперед. СКА – одна из лучших организаций. Если бы у меня был выбор, куда перейти, СКА был бы одним из тех клубов, куда бы я хотел поехать, – сказал защитник СКА.
Ротенберг о дебюте Карпухина и Юдина: «Поздравляю с почином. Илья молодец, здорово вошел, помог нам. Рады, что Дима вернулся, получилось только через 10 лет, и слава Богу»
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