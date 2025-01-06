Карпухин о СКА: «По-землячески Кузнецов сразу под крыло взял. Очень приятно, что такой игрок с регалиями, который много чего выиграл, взял меня под опеку»

Илья Карпухин рассказал о том, как его встретили в СКА.

Защитник перешел в петербургский клуб из «Трактора» в результате обмена.

– С кем больше общаетесь сейчас в СКА?

– Я как только приехал, меня по-землячески Женя Кузнецов сразу под свое крыло взял.

Было очень приятно, что такой игрок с регалиями, который много чего выиграл, взял меня под опеку, скажем так.

Миша Воробьев тоже хорошо встретил. Он был очень рад моему приходу. Мы с ним знакомы уже не первый год. Сказал, что могу к нему обращаться по любому вопросу. Очень приятно было. В целом большинство ребят я знаю по игре в сборной.

На Кубке Первого канала было много ребят. И персонал я весь знаю. И тренеров всех знаю. Мне в этом плане, конечно, значительно легче было, – сказал Илья Карпухин .