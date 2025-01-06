«Торпедо» прервало победную серию минского «Динамо» из 4 матчей. Команда Ларионова оторвалась на 6 очков от 9-го места на Западе

«Торпедо» выиграло после двух поражений подряд.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла минское «Динамо» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, нижегородская команда завершила победную серию клуба из Беларуси, которая составила четыре игры.

Минское «Динамо » имеет в активе 51 балл в 42 матчах и находится на 6-й позиции в таблице Западной конференции.

«Торпедо » набрало 44 очка в 41 игре и занимает 8-ю строчку в конференции. Команда оторвалась на 6 баллов от «Куньлуня», занимающего девятое место в таблице.