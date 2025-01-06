Квартальнов о 2:4 с «Торпедо»: «Нападающие «Динамо» давали много энергии в прошлом матче, а в этом – нет, будто смирились. Это беспокоит»
– Этот и прошлый матчи похожи. Но в прошлом матче наши нападающие давали много энергии. А в этом – нет. Как будто смирились с ситуацией. Это беспокоит.
Понятно, что тяжеловато: дневная игра, соперник стал играть острее. Но мы должны делать свою работу, доставать энергию, ментально переключаться.
– Анас не играл. Почему?
– Заболел.
– Завтра не сыграет?
– Не знаю.
– Почему с первого периода команда не смогла войти в тот игровой ритм, который был позавчера?
– Я уже говорил. Это и привело. Вы встаете, и ничего не хочется делать. А надо. В этом разница: захотеть и сделать. В этом была проблема – нет энергии.
– Матч уже завтра с одним из лидеров конференции. Как команда будет восстанавливаться?
– Как обычно. Ребята поедят, поспят. Будем готовиться.
– Брук провел неуверенную игру. Первая шайба – его удаление. Третья – его падение.
– Бывают такие моменты. Поскользнулся. Я вижу проблему в наших нападающих. Понятно, что ошибки есть. И от молодых ребят энергия должна была идти. К сожалению, это волнует.
– Будет ли ротация вратарей?
– Посмотрим. Завтра примем решение.
– В который раз не реализовали большинство 5 на 3. Только 5 на 4 забрасываете.
– Надо отметить вратаря соперника. Мы хорошо бросали. Инициатива броска была. Раньше даже бросков не было. Надо отметить сегодня соперника.
– В третьем периоде в первом звене Дюбе заменили на Усова. Вам не понравилась игра легионера?
– Стараемся выиграть игру. Мы не делим игроков по принципу паспортов. Мы хотим победить, что-то внести. Не было Анаса. Звено забуксовало. Искали варианты, чтобы это звено, приносящее результат, заработало.
– На прошлый матч в Нижний Новгород болельщики долго добирались. Суммарно 41 час провели в дороге туда и обратно. И сегодня в полном составе поддерживали команду. Что можете им сказать?
– Большой респект и уважение. Они ездят и поддерживают нас. Про долгую дорогу не знаю. Мы тоже в аэропорту Нижнего Новгорода ждали. Там есть вопросы по логистике. Это тоже сказалось на подготовке. Сожалею за результат, – сказал главный тренер минского «Динамо».
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