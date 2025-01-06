Квартальнов о 2:4 с «Торпедо»: «Нападающие «Динамо» давали много энергии в прошлом матче, а в этом – нет, будто смирились. Это беспокоит»

Дмитрий Квартальнов объяснил поражение от «Торпедо» (2:4) после недавней победы.

– Этот и прошлый матчи похожи. Но в прошлом матче наши нападающие давали много энергии. А в этом – нет. Как будто смирились с ситуацией. Это беспокоит.

Понятно, что тяжеловато: дневная игра, соперник стал играть острее. Но мы должны делать свою работу, доставать энергию, ментально переключаться.

– Анас не играл. Почему?

– Заболел.

– Завтра не сыграет?

– Не знаю.

– Почему с первого периода команда не смогла войти в тот игровой ритм, который был позавчера?

– Я уже говорил. Это и привело. Вы встаете, и ничего не хочется делать. А надо. В этом разница: захотеть и сделать. В этом была проблема – нет энергии.

– Матч уже завтра с одним из лидеров конференции. Как команда будет восстанавливаться?

– Как обычно. Ребята поедят, поспят. Будем готовиться.

– Брук провел неуверенную игру. Первая шайба – его удаление. Третья – его падение.

– Бывают такие моменты. Поскользнулся. Я вижу проблему в наших нападающих. Понятно, что ошибки есть. И от молодых ребят энергия должна была идти. К сожалению, это волнует.

– Будет ли ротация вратарей?

– Посмотрим. Завтра примем решение.

– В который раз не реализовали большинство 5 на 3. Только 5 на 4 забрасываете.

– Надо отметить вратаря соперника. Мы хорошо бросали. Инициатива броска была. Раньше даже бросков не было. Надо отметить сегодня соперника.

– В третьем периоде в первом звене Дюбе заменили на Усова. Вам не понравилась игра легионера?

– Стараемся выиграть игру. Мы не делим игроков по принципу паспортов. Мы хотим победить, что-то внести. Не было Анаса. Звено забуксовало. Искали варианты, чтобы это звено, приносящее результат, заработало.

– На прошлый матч в Нижний Новгород болельщики долго добирались. Суммарно 41 час провели в дороге туда и обратно. И сегодня в полном составе поддерживали команду. Что можете им сказать?

– Большой респект и уважение. Они ездят и поддерживают нас. Про долгую дорогу не знаю. Мы тоже в аэропорту Нижнего Новгорода ждали. Там есть вопросы по логистике. Это тоже сказалось на подготовке. Сожалею за результат, – сказал главный тренер минского «Динамо ».