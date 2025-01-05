Квартальнов о 3:0: «Торпедо» – команда-зажигалка: забьет один гол – и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Минск сыграл грамотно»
Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Торпедо» (3:0).
«В голевом плане был хорошим второй период. Хотя и в первом периоде у нас было много моментов, но вратарь «Торпедо» держал соперника в игре. Третий период мы сыграли по счету.
Если вспоминать прошлый матч в Нижнем Новгороде, то у «Торпедо» тогда было больше энергии, и мы им давали делать некоторые вещи, в этой игре было не так. «Торпедо» – команда-зажигалка: забьет один гол – и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще.
Два гола с контратак? С позиционной атаки сейчас сложно забивать, нужно ждать шанса. Мы сыграли грамотно», – сказал тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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