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  • Квартальнов о 3:0: «Торпедо» – команда-зажигалка: забьет один гол – и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Минск сыграл грамотно»
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Квартальнов о 3:0: «Торпедо» – команда-зажигалка: забьет один гол – и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Минск сыграл грамотно»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Торпедо» (3:0).

«В голевом плане был хорошим второй период. Хотя и в первом периоде у нас было много моментов, но вратарь «Торпедо» держал соперника в игре. Третий период мы сыграли по счету. 

Если вспоминать прошлый матч в Нижнем Новгороде, то у «Торпедо» тогда было больше энергии, и мы им давали делать некоторые вещи, в этой игре было не так. «Торпедо» – команда-зажигалка: забьет один гол – и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще.

Два гола с контратак? С позиционной атаки сейчас сложно забивать, нужно ждать шанса. Мы сыграли грамотно», – сказал тренер минского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoТорпедо
logoДмитрий Квартальнов
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