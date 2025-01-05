Кучеров впервые в сезоне остался без очков в 2 играх подряд. У форварда «Тампы» 3 броска в створ и 1 в перекладину, малый штраф и 4 потери за 23:24 с «Кингс»

Никита Кучеров впервые в сезоне остался без очков в 2 матчах подряд.

Форвард «Тампы » не отметился результативными действиями в игре с «Лос-Анджелесом » (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 31-летнего россиянина 54 (17+37) очка в 34 играх в сезоне при полезности «+12».

Сегодня Кучеров (23:24, 2:49 – в большинстве, «0») трижды бросил в створ и 1 раз попал в перекладину.

Также он сделал 1 блок, получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой и допустил 4 потери.

Кучеров в 5-й раз в сезоне остался без очков. У него 3 броска в створ, 3 мимо и 2 потери за 23:01 с «Сан-Хосе»