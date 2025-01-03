Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Баффало» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 8 очков. У него 14+50 в 39 играх, Рантанен и Драйзайтль делят 2-е место, Кучеров и Макдэвид – 4-е

Нэтан Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 8 очков.

Форвард «Колорадо » трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ).

В активе 29-летнего канадца стало 64 (14+50) очка в 39 играх. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.

Второе место делят его партнер Микко Рантанен и форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль – у обоих по 56 баллов.

Четвертое место делят форварды Никита Кучеров («Тампа») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – у обоих по 54 очка.