Кучеров в 5-й раз в сезоне остался без очков. У него 3 броска в створ, 3 мимо и 2 потери за 23:01 с «Сан-Хосе»
Никита Кучеров в 5-й раз в сезоне остался без очков.
Форвард «Тампы» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2).
В 33 матчах в текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 54 (17+37) очка при полезности «+12». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
Сегодня Кучеров (23:01, 3:54 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ (еще 3 прошли мимо) и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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