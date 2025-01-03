Кучеров в 5-й раз в сезоне остался без очков. У него 3 броска в створ, 3 мимо и 2 потери за 23:01 с «Сан-Хосе»

Никита Кучеров в 5-й раз в сезоне остался без очков.

Форвард «Тампы» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2).

В 33 матчах в текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 54 (17+37) очка при полезности «+12». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

Сегодня Кучеров (23:01, 3:54 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ (еще 3 прошли мимо) и допустил 2 потери.