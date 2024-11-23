Вячеслав Козлов о бане России: «Мы стали заложниками такой ситуации. Белорусы и казахи – это не тот уровень. Мы их тренируем, не думаю, что нам это много чего дает»

Вячеслав Козлов не считает, что матчи с Беларусью и Казахстаном приносят пользу.

– Как вы относитесь к отстранению российских сборных от международных турниров? Переживаете за наших игроков?

– Я переживаю за молодых ребят, которые не участвуют в международных соревнованиях. Это поколение не пройдет той школы, которая должна быть на молодежном, юниорском чемпионате мира в игре со своими сверстниками из других стран. Только когда ты играешь против сильных, ты развиваешься.

При всем уважении к белорусам и казахам – это не тот уровень. Мы их тренируем, и не думаю, что нашей сборной это много чего дает. Только играя с сильнейшими, ты будешь становиться лучше.

Будем надеяться, что ситуация изменится в скором будущем и нас допустят до турниров. Мы стали заложниками такой ситуации, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Сборные России всех возрастов не принимают участия в чемпионатах мира с весны 2022 года.