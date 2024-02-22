Третьяк об ИИХФ: «У них двойные стандарты. В НХЛ 60 российских хоккеистов играет, там никто не говорит про какую-то безопасность»

Владислав Третьяк считает, что у ИИХФ двойные стандарты.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, команды были отстранены от всех турниров под эгидой весной 2022 года.

– Почему, несмотря на всевозможные отстранения, российские хоккеисты в НХЛ играют без проблем?

– 60 российских хоккеистов играют в НХЛ. Я задаю вопросы Международной федерации хоккея. У них двойные стандарты.

Как проходят чемпионаты мира среди разных возрастов? Вы нас не пускаете, а в Северной Америке наших 60 человек играет, там никто не говорит про какую-то безопасность. Вы нам не дали провести чемпионат мира в Новосибирске и Омске.

Но есть надежда на участие в Олимпиаде… Профсоюз НХЛ недавно высказался, что нас надо допустить, политика тут не должна играть [роли], – сказал президент ФХР Владислав Третьяк в эфире программы «Первая смена» на радио «Ретро FM».