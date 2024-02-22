Третьяк об ИИХФ: «У них двойные стандарты. В НХЛ 60 российских хоккеистов играет, там никто не говорит про какую-то безопасность»

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Владислав Третьяк считает, что у ИИХФ двойные стандарты.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, команды были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

– Почему, несмотря на всевозможные отстранения, российские хоккеисты в НХЛ играют без проблем?

– 60 российских хоккеистов играют в НХЛ. Я задаю вопросы Международной федерации хоккея. У них двойные стандарты.

Как проходят чемпионаты мира среди разных возрастов? Вы нас не пускаете, а в Северной Америке наших 60 человек играет, там никто не говорит про какую-то безопасность. Вы нам не дали провести чемпионат мира в Новосибирске и Омске.

Но есть надежда на участие в Олимпиаде… Профсоюз НХЛ недавно высказался, что нас надо допустить, политика тут не должна играть [роли], – сказал президент ФХР Владислав Третьяк в эфире программы «Первая смена» на радио «Ретро FM».

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22 комментария
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Что там со сборной России на турнире 4 наций от НХЛ?
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Это потому что НХЛ ##### на всех и на свое правительство с их "рекомендациями". Они бизнесом занимаются, деньги зарабатывают. 🇺🇸 как никто в мире знают, что они не пахнут
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Так НХЛ тоже не позвала Россию на свой международный турнир. Владик, алë! Иди катки свои открывай
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таки НХЛ, это про БИЗИНЕС - им на ИИХФ с высокой колокольни 🤷🏼‍♂️
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Ответ Cruel Snake
Это потому что НХЛ ##### на всех и на свое правительство с их "рекомендациями". Они бизнесом занимаются, деньги зарабатывают. 🇺🇸 как никто в мире знают, что они не пахнут
вот это и называется свободой предпринимательства....
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российские футболисты играют в иностранных клубах, в том числе в турнирах под эгидой УЕФА

но СБОРНАЯ России к турнирам УЕФА не допущена.
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Нужно выходить из ИИХФ, это единственное правильное решение. Зачем мы платим взносы .
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Так НХЛ никак не связана с ИИХФ, и уж тем более не обязана даже считаться с их решениями. Просто все вот эти интервью и ответы даются для большинства, которое понятия не имеет как оно все устроено и думают, что ИИХФ главнее всех и все им подчиняются.
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Так вопрос должен быть адресован НХЛ, а не ИИХФ.
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Ответ Эд..19
Да давно всем понятно, что Тардиф - это марионетка Вашингтона без какого-либо собственного мнения. То ли дело Гюнтер Сабецки или Хуан Антонио Самаранч. Эти глыбы никто не мог подчинить своей воле. Вот это были истинные популяризаторы спорта. Не то, что этот. Международный бенди такие же деятели уже угробили, художественная гимнастика загибается, ЛГБТ убивает женский спорт. Таковы нынче спортивные функционеры ((((
Ну вот пусть Овечкина и послушается )
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Ответ viktorpavlov70
Ну если в НХЛ всё зашибись и нет двойных стандартов, возьми договорись о матчах России против сборной НХЛ. Или всё-таки там тоже не всё зашибись?
а зачем им это ?!
это ИМИДЖЕВЫЕ проблемы - отток рекламодателей - снижение доходности .
они на этой серии МЕНЬШЕ заработают - чем в перспективе потеряют 🤷🏼‍♂️
ничего ЛИЧНОГО просто БИЗИНЕС
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Ответ viktorpavlov70
Получаются те же двойные стандарты. Владику иногда лучше заниматься делом, а не воздух сотрясать.
а где именно ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ?!
Люди просто смотрят ВПЕРЕД, а не в истории копаются - как некоторые
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Ответ Харламов Никита
а где именно ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ?! Люди просто смотрят ВПЕРЕД, а не в истории копаются - как некоторые
Я не про Третьяка. По его мнению у ИИХФ двойные стандарты, а вот в НХЛ - нет. Но по сути в НХЛ те же самые двойные стандарты. И ИИХФ, и НХЛ заботятся прежде всего о своих интересах (и это вполне нормально), НХЛ о финансовых и имиджевых, ИИХФ наверное тоже имиджевых. Поэтому русские игроки свободно играют в НХЛ, а вот сборную России на турнир сборных НХЛ не приглашает. Также как впрочем наши игроки свободно играют в чемпионатах Румынии, Франции и т.д., но при этом со сборной России играть все отказываются.
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