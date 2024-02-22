Третьяк об ИИХФ: «У них двойные стандарты. В НХЛ 60 российских хоккеистов играет, там никто не говорит про какую-то безопасность»
Владислав Третьяк считает, что у ИИХФ двойные стандарты.
Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.
Напомним, команды были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
– Почему, несмотря на всевозможные отстранения, российские хоккеисты в НХЛ играют без проблем?
– 60 российских хоккеистов играют в НХЛ. Я задаю вопросы Международной федерации хоккея. У них двойные стандарты.
Как проходят чемпионаты мира среди разных возрастов? Вы нас не пускаете, а в Северной Америке наших 60 человек играет, там никто не говорит про какую-то безопасность. Вы нам не дали провести чемпионат мира в Новосибирске и Омске.
Но есть надежда на участие в Олимпиаде… Профсоюз НХЛ недавно высказался, что нас надо допустить, политика тут не должна играть [роли], – сказал президент ФХР Владислав Третьяк в эфире программы «Первая смена» на радио «Ретро FM».
но СБОРНАЯ России к турнирам УЕФА не допущена.
это ИМИДЖЕВЫЕ проблемы - отток рекламодателей - снижение доходности .
они на этой серии МЕНЬШЕ заработают - чем в перспективе потеряют 🤷🏼♂️
ничего ЛИЧНОГО просто БИЗИНЕС
Люди просто смотрят ВПЕРЕД, а не в истории копаются - как некоторые