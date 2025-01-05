Десятков о провокациях игроков СКА: «Надо было запомнить человека и ответить по правилам хоккея. Удаления испортили «Витязю» результат»
Подольский клуб в воскресенье уступил СКА со счетом 2:5 в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Мы достойно сражались с хорошим соперником. Нужно было убрать удаления, терпеть. Эти удаления испортили нам результат.
– Что имеете в виду под необходимостью терпеть?
– Ударили спортсмена – он начинает отвечать и получает удаление. Нужно уметь терпеть.
Может показаться провокация со стороны соперника. Игроки отвечали на действия соперников. Надо было запомнить человека и ответить по правилам хоккея.
– Вы неожиданно повели со счетом 2:0.
– Вообще никакой неожиданности. Судя по последним матчам, мы все время ведем в первых периодах, но потом боимся, что выигрываем. Психология подламывает. Сегодня так же произошло.
Но в третьем периоде во многих последних играх часто выходим не слабее, а даже сильнее соперников, – сказал главный тренер «Витязя» Десятков.
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