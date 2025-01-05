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Заварухин о неудачном отрезке «Автомобилиста»: «Давления не чувствую, нам нужна одна победа – и дальше пойдет»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Трактором» (0:2).

Клуб из Екатеринбурга одержал всего 2 победы в 11 последних играх.

– Дерби есть дерби… Много моментов, силовой борьбы, драки, буллиты. Игра шла до гола, и к сожалению мы его не забили. Хотя моменты были, три штанги, перекладина… А соперник сыграл здорово и свою ситуацию использовал в концовке. Вратари сыграли здорово. У нас ничья по матчам в этом сезоне, получилось дружеское дерби между уральскими болельщиками. Очень хорошие матчи, с эмоциями.

– Что было в эпизоде с решающей шайбой? Почему просили повтор?

– По нашему мнению там был контакт с вратарем. Лига посмотрела, решила обратное.

– Что с командой? 2 победы в 11 матчах. Это системные проблемы? Давления не чувствуете в связи с такими результатами?

– Не хватает забитых голов, мы работаем над этой ситуацией. Что сделать, если люди буллиты не забивают: раньше у них шло, а теперь ни одного в девяти. Рисунок игры у команды есть, моменты есть, проблема в реализации.

Сегодня был хороший матч, мы были достойны победить. Что касается домашних матчей - там тоже не было такого, чтобы мы вчистую проигрываем. Нам нужна одна победа, и дальше пойдет. Я давления не чувствую. Мы видим, что ребята в хорошей психологической форме, никто не скован, нам просто нужна одна победа, – сказал главный тренер «Автомобилиста». 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoКХЛ
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