Павел Буре: «Хоккей не тот без России. Мы добьемся того результата, которого заслуживает наша великая страна»
ИИХФ не допускает сборную России до участия в международных соревнованиях с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира.
– Налаживаются ли отношения в Международной федерации хоккея , где вы входите в совет? Вот World Aquatics вообще допустила россиян на чемпионат мира, и наша команда завоевала шесть золотых медалей в Будапеште.
– Вы знаете, это неизбежно. Конечно же, хоккей не тот без России, и все это прекрасно понимают: и руководители ИИХФ, и сами хоккеисты.
Мы очень много работаем над этой темой: и федерация хоккея (ФХР), и я лично как член ИИХФ. Будем надеяться на лучшее, я вам так скажу. Всё очень непросто. Но я знаю, что в конечном итоге мы добьемся того результата, которого заслуживает наша великая страна, – сказал представитель России в ИИХФ.
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