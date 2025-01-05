Павел Буре: «Хоккей не тот без России. Мы добьемся того результата, которого заслуживает наша великая страна»

Павел Буре отметил, что хоккей без России не тот.

ИИХФ не допускает сборную России до участия в международных соревнованиях с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира.

– Налаживаются ли отношения в Международной федерации хоккея , где вы входите в совет? Вот World Aquatics вообще допустила россиян на чемпионат мира, и наша команда завоевала шесть золотых медалей в Будапеште.

– Вы знаете, это неизбежно. Конечно же, хоккей не тот без России, и все это прекрасно понимают: и руководители ИИХФ, и сами хоккеисты.

Мы очень много работаем над этой темой: и федерация хоккея (ФХР), и я лично как член ИИХФ. Будем надеяться на лучшее, я вам так скажу. Всё очень непросто. Но я знаю, что в конечном итоге мы добьемся того результата, которого заслуживает наша великая страна, – сказал представитель России в ИИХФ.