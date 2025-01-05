«Детройт» выиграл 4 матча из 5 после смены тренера и приблизился к зоне плей-офф. Рэймонд набрал 8 очков на отрезке, Ларкин, Кэйн и Дебринкет – по 7

«Детройт» выиграл 4 матча из 5 после смены тренера и приблизился к зоне плей-офф.

«Ред Уингс» победили «Виннипег » (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

До этого были обыграны «Вашингтон» (4:2), «Питтсбург» (4:2) и «Коламбус» (5:4). У команды 4 победы в 5 матчах под руководством нового тренера Тодда Маклеллана , сменившего Дерека Лалонда.

«Детройт » набрал 38 очков в 39 играх и приблизился к зоне плей-офф на Востоке. Текущее отставание от нее – 2 очка.

Отметим, что форвард Лукас Рэймонд набрал 8 (3+5) очков в последних 5 играх, по 7 баллов в актив записали форварды Алекс Дебринкет (4+3), Дилан Ларкин (4+3) и Патрик Кэйн (3+4).

Защитник Мориц Зайдер на этом отрезке отметился 6 результативными передачами, в том числе сделав ассистентский хет-трик в матче с «Джетс».