Финляндия вышла в финал МЧМ впервые за 3 года

Молодежная сборная Финляндии обыграла Швецию (4:3 ОТ) в 1/2 финала МЧМ-2025.

Таким образом, финны вышли в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2022 года, когда уступили в решающем матче Канаде (2:3 ОТ).

В финале текущего турнира Финляндия сыграет с победителем матча США – Чехия.

Финны – 5-кратные чемпионы МЧМ, последний раз они выигрывали его в 2019 году.