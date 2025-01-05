Финляндия вышла в финал МЧМ впервые за 3 года
Молодежная сборная Финляндии обыграла Швецию (4:3 ОТ) в 1/2 финала МЧМ-2025.
Таким образом, финны вышли в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2022 года, когда уступили в решающем матче Канаде (2:3 ОТ).
В финале текущего турнира Финляндия сыграет с победителем матча США – Чехия.
Финны – 5-кратные чемпионы МЧМ, последний раз они выигрывали его в 2019 году.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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