США сыграют с Чехией в 1/2 финала МЧМ-2025, Швеция – с Финляндией
США сыграют с Чехией в 1/2 финала МЧМ-2025, Швеция – с Финляндией.
Определились составы полуфинальных пар на молодежном чемпионате мира в Оттаве.
Молодежная сборная США, защищающая титул чемпиона, сыграет в полуфинале со сборной Чехии, выбившей хозяев турнира канадцев в 1/4 финала. Начало матча – 5 января в 03:30 по московскому времени.
В другом полуфинале сойдутся команды Швеции и Финляндии. Начало матча – 4 января в 23:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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