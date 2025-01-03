США сыграют с Чехией в 1/2 финала МЧМ-2025, Швеция – с Финляндией.

Определились составы полуфинальных пар на молодежном чемпионате мира в Оттаве.

Молодежная сборная США, защищающая титул чемпиона, сыграет в полуфинале со сборной Чехии, выбившей хозяев турнира канадцев в 1/4 финала. Начало матча – 5 января в 03:30 по московскому времени.

В другом полуфинале сойдутся команды Швеции и Финляндии. Начало матча – 4 января в 23:30 по московскому времени.