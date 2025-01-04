Карпухин о переходе в СКА: «Кузнецов принял меня так, будто мы 20 лет вместе играли. Тепло, по-землячески. Мне было очень приятно»
Защитник перешел в клуб в результате обмена из «Трактора».
– Наличие еще одного челябинца в СКА – Евгения Кузнецова – помогает в адаптации?
– Очень сильно помогает. Когда я узнал об обмене в СКА, сразу поехал в Сочи на командный ужин, там встретился со всеми ребятами.
Мое пребывание в команде началось с новогоднего корпоратива. Когда ехал в такси, мне Женя позвонил по телефону, сказал: «Я тебе место тут занял уже, ждем тебя, приезжай». Действительно занял мне место за своим столом. Принял меня так, будто мы с ним 20 лет вместе играли. Очень тепло, по-землячески. Мне было очень приятно.
Спасибо семье Жени Кузнецова. Его мама написала моей жене, что она может обращаться к ней по любым вопросам. Семья Миши Воробьева тоже очень тепло встретила, сразу предложила свою помощь. Очень приятно, когда так встречают, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
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