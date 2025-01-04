Мэттьюс сыграет с «Бостоном» в воскресенье. Форвард «Торонто» пропустил 9 игр из-за травмы
Остон Мэттьюс сыграет с «Бостоном» в воскресенье.
Ранее американский форвард пропустил 9 матчей из-за повреждения верхней части тела и еще 6 по причине рецидива. Он не играет с 21 декабря. Характер травмы не раскрывается.
Капитан «Торонто» подтвердил свое возвращение в состав во время общения с журналистами перед игрой c «Бостоном», которая состоится в ночь с субботы на воскресенье, в 03:00 по московскому времени. Мэттьюс также намерен сыграть в понедельник против «Филадельфии».
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах при полезности «минус 2».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Faceoff
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