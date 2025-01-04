Мэттьюс сыграет с «Бостоном» в воскресенье. Форвард «Торонто» пропустил 9 игр из-за травмы

Остон Мэттьюс сыграет с «Бостоном» в воскресенье.

Ранее американский форвард пропустил 9 матчей из-за повреждения верхней части тела и еще 6 по причине рецидива. Он не играет с 21 декабря. Характер травмы не раскрывается.

Капитан «Торонто » подтвердил свое возвращение в состав во время общения с журналистами перед игрой c «Бостоном », которая состоится в ночь с субботы на воскресенье, в 03:00 по московскому времени. Мэттьюс также намерен сыграть в понедельник против «Филадельфии».

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах при полезности «минус 2».