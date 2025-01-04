У Фьоре 1+1 в дебютном матче за «Авангард». Канадец перешел из «Адмирала» за 30 млн рублей
Джованни Фьоре оформил 1+1 в первом матче за «Авангард».
Канадский нападающий сначала отдал результативную передачу на Майкла Маклауда, а затем забросил шайбу в первом периоде игры с «Нефтехимиком» (3:1, второй период).
Фьоре перешел в «Авангард» из «Адмирала» в конце декабря за 30 млн рублей. Сегодня он проводит первый матч за новый клуб.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 33 матча, набрал 19 (3+16) очков при полезности «+3».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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