У Фьоре 1+1 в дебютном матче за «Авангард». Канадец перешел из «Адмирала» за 30 млн рублей

Джованни Фьоре оформил 1+1 в первом матче за «Авангард».

Канадский нападающий сначала отдал результативную передачу на Майкла Маклауда, а затем забросил шайбу в первом периоде игры с «Нефтехимиком» (3:1, второй период).

Фьоре перешел в «Авангард» из «Адмирала» в конце декабря за 30 млн рублей . Сегодня он проводит первый матч за новый клуб.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 33 матча, набрал 19 (3+16) очков при полезности «+3».