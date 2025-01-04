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  • Ротенберг про 150 побед в КХЛ: «Приятный рубеж. За каждым выигрышем стоит работа всего штаба СКА, игроков. Спасибо «Газпрому» и Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться вперед»
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Ротенберг про 150 побед в КХЛ: «Приятный рубеж. За каждым выигрышем стоит работа всего штаба СКА, игроков. Спасибо «Газпрому» и Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться вперед»

Роман Ротенберг высказался о том, что выиграл 150-й матч во главе СКА.

Юбилейной для тренера стала победа в игре Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

«Всегда важно начинать новый этап, новый год с победы. Перед игрой я сказал в интервью, что мы не отдадим ни одного миллиметра льда сопернику, и очень благодарен ребятам, что они на деле подтвердили мои слова.

Отличный матч против очень сильного соперника на переполненном стадионе – спасибо всем за потрясающую поддержку! Коллективный труд и личный вклад каждого позволил нам заслуженно выиграть.

Эта победа особенная и для меня лично, поэтому вдвойне рад, что парни сыграли так, как мы договаривались: цепко, по-спортивному зло, выиграли борьбу и забросили красивые шайбы.

150 побед в КХЛ – это приятный рубеж, но за каждым выигрышем стоит огромная работа всего штаба, персонала, игроков. Огромное спасибо «Газпрому» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться только вперед.

Буду стремиться с каждым матчем приближаться к нашим легендам – Николаю Георгиевичу Пучкову и Борису Петровичу Михайлову, которые занимают верхние строчки в списке тренеров, одержавших наибольшее число побед на посту главного тренера СКА.

Работаем вместе дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг выиграл 150-й матч на посту главного тренера СКА. Только у Михайлова и Пучкова больше побед во главе клуба

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
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