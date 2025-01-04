Плющев о Демидове: «Интересный мальчишка. Из всех молодых в КХЛ он – самый зрелый и рассудительный. Внутри СКА на него коллективно влияют, наверное»
Владимир Плющев оценил прогресс форварда СКА Ивана Демидова.
19-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:3). Он продлил серию игр с голами до 5.
Всего в сезоне у Демидова стало 30 (12+18) баллов в 39 играх при полезности «+21».
– Кто понравился в дерби?
– Молодых нужно хвалить осторожно, но новичок СКА Демидов – интересный мальчишка. Из всех молодых в КХЛ он – самый зрелый и рассудительный. Играет без лишних эмоций и веселых картинок, на мастерстве, отсюда его голевая серия.
Наверное, внутри команды на Демидова идет коллективное влияние. Есть надежда, что наша школа хоккея после значительного перерыва получит большого мастера, – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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