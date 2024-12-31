Щитов о Карпухине: «Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, приходящих в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются»

Никита Щитов оценил шансы Ильи Карпухина закрепиться в СКА.

Защитник ранее перешел в петербургский клуб из «Трактора» в результате обмена.

«Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, которые приходят в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются.

Понятно, что эти ребята прогрессируют и добавляют в технике. В Питере хотят, чтобы они укрепили и зацементировали оборону, чтобы команда много не пропускала.

Возможно, Карпухин хорошо раскроется и станет ключевым игроком, если на него не будет оказываться много давления. Думаю, у него получится.

Но все зависит от того, как он адаптируется. Илья долго играл в родной команде в Челябинске. Как он втянется в новый коллектив?», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.