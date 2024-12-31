Щитов о Карпухине: «Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, приходящих в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются»
Никита Щитов оценил шансы Ильи Карпухина закрепиться в СКА.
Защитник ранее перешел в петербургский клуб из «Трактора» в результате обмена.
«Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, которые приходят в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются.
Понятно, что эти ребята прогрессируют и добавляют в технике. В Питере хотят, чтобы они укрепили и зацементировали оборону, чтобы команда много не пропускала.
Возможно, Карпухин хорошо раскроется и станет ключевым игроком, если на него не будет оказываться много давления. Думаю, у него получится.
Но все зависит от того, как он адаптируется. Илья долго играл в родной команде в Челябинске. Как он втянется в новый коллектив?», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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