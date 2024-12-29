Леонид Вайсфельд: «Глотов был одним из лучших нападающих СКА. Нельзя же отдать мусор, а получить конфетку. Возможно, решили, что им не хватает компонента в защите, который даст Карпухин»
Ранее в уральский клуб перешел нападающий Василий Глотов и защитник Арсений Коромыслов, а петербургскую команду перебрался защитник Илья Карпухин, также клуб получил права на голкипера Руслана Хажеева.
– Уход Глотова ослабил атаку СКА?
– Он был одним из лучших нападающий команды. Наверное, все-таки его уход ослабил атаку СКА.
– Как вы оцените Ильи Карпухина? Поможет ли он армейцам?
– Нельзя сказать, что правильно, а что нет. У них в СКА есть какие-то соображения.
Возможно, они решили, что им какого-то компонента не хватает в защите, который им даст Карпухин. Чтобы что-то хорошее получить, надо что-то хорошее отдать.
Нельзя же отдать какой-то мусор, а получить конфетку. Тут надо чем-то жертвовать. Они, наверное, посчитали, что им важнее оборона, – сказал Леонид Вайсфельд.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий