  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Леонид Вайсфельд: «Глотов был одним из лучших нападающих СКА. Нельзя же отдать мусор, а получить конфетку. Возможно, решили, что им не хватает компонента в защите, который даст Карпухин»
0

Леонид Вайсфельд: «Глотов был одним из лучших нападающих СКА. Нельзя же отдать мусор, а получить конфетку. Возможно, решили, что им не хватает компонента в защите, который даст Карпухин»

Леонид Вайсфельд оценил обмен между «Трактором» и СКА.

Ранее в уральский клуб перешел нападающий Василий Глотов и защитник Арсений Коромыслов, а петербургскую команду перебрался защитник Илья Карпухин, также клуб получил права на голкипера Руслана Хажеева.

– Уход Глотова ослабил атаку СКА?

– Он был одним из лучших нападающий команды. Наверное, все-таки его уход ослабил атаку СКА.

– Как вы оцените Ильи Карпухина? Поможет ли он армейцам?

– Нельзя сказать, что правильно, а что нет. У них в СКА есть какие-то соображения.

Возможно, они решили, что им какого-то компонента не хватает в защите, который им даст Карпухин. Чтобы что-то хорошее получить, надо что-то хорошее отдать.

Нельзя же отдать какой-то мусор, а получить конфетку. Тут надо чем-то жертвовать. Они, наверное, посчитали, что им важнее оборона, – сказал Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoЛеонид Вайсфельд
logoВасилий Глотов
logoСКА
logoИлья Карпухин
logoТрактор
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Тампа» против «Монреаля», «Миннесота» – «Оттава», «Филадельфия» встретится с «Лос-Анджелесом»
299 минут назадLive
МЧМ-2025. США играют с Финляндией, Чехия против Словакии, Канада встретится с Германией, Швеция выиграла 7:5 у Швейцарии
714 минут назадLive
Лучший бомбардир «Северстали» Пилипенко продлил контракт с клубом на год (Metaratings)
334 минуты назад
Кирилл Сафронов о ротации вратарей в СКА: «Сложно найти логику, но она однозначно есть. В команде очень мощные тренеры»
748 минут назад
А вы в 2024-м желали Александру Овечкину, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки?
сегодня, 19:00Спецпроект
Михаил Анисин о погоне Овечкина: «Это великая победа России. Круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки»
18сегодня, 18:34
Рендулич о том, что Ротенберг сравнил его с Модричем: «Отличная шутка! Хотя возможно, что Роман не шутил... Никто в Хорватии не может сравниться с Лукой!»
4сегодня, 17:51
Демченко выиграл 5 из 5 матчей в минском «Динамо». Вратарь пропускает 0,80 шайбы на отрезке и отражает 96,6% бросков
6сегодня, 17:39
Кузнецов о КХЛ: «Все, что я 11 лет делал в НХЛ, здесь не работает. Когда там дают выходной – ты молчишь полдня. Здесь есть время отдохнуть, и в этом проблема, чтобы держать себя в темпе»
11сегодня, 17:29
Роман Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – эти виды дополняют друг друга. У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов»
31сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
Робинсон про слухи о возможном обмене из «Трактора»: «Я говорил с руководством: все честны и откровенны. Мне нравится здесь, рад остаться, чтобы помочь команде стать лучше»
24 минуты назад
Форвард «Миннесоты» Эрикссон Эк сыграет против «Оттавы». Он пропустил 11 матчей из-за травмы, «Уайлд» проиграли 6 из них
2сегодня, 18:45
Шамиль Тарпищев: «Футбол и хоккей – исторически народные виды в России. Они равны. Теннис в мире – второй по популярности, но я не говорю, что это народный вид спорта»
3сегодня, 18:22
Никитин про 1:4: «Локомотив» не выложился по полной – закономерное поражение. Минское «Динамо» заслужило успех»
1сегодня, 18:10
Вице-президент КХЛ: «После возвращения в Китай «Куньлунь» может оказаться популярнее среди болельщиков, чем некоторые российские команды»
1сегодня, 16:55
Владимир Крикунов: «Овечкин чувствует, что его поддерживает вся Россия. Страна хочет, чтобы он стал лучшим бомбардиром НХЛ»
8сегодня, 15:43
Миллер получит 85 млн рублей от «Ак Барса» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
5сегодня, 14:46
Жамнов о 4:2 с «Витязем»: «Тяжелая игра, удаления сломали ритм. Есть много моментов, где «Спартак» может усилиться. Всех с наступающим»
2сегодня, 14:10
Малкин и Кастерова отписались друг от друга в соцсетях. Пара в браке с 2016 года
22сегодня, 13:59
«Спартак» обыграл «Витязь» – 4:2. У Ружички 1+1, у новичка Перлини – ассист
4сегодня, 13:30
Рекомендуем