Овечкин о Флери: «Один из лучших вратарей. Для меня играть против него – вызов. Это всегда интересно»
Александр Овечкин высказался об игре против вратаря «Уайлд» Марка-Андре Флери.
3 января «Миннесота» по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3. Овечкин забросил одну шайбу.
40-летний Флери завершает карьеру после этого сезона. В рамках регулярок он больше не сыграет на выезде против «Кэпиталс».
«Это всегда интересно. Это всегда вызов.
Он один из лучших вратарей, и для меня играть против него – огромный вызов», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»
Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю – до Гретцки всего 23 шайбы
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
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