Овечкин о Флери: «Один из лучших вратарей. Для меня играть против него – вызов. Это всегда интересно»

Александр Овечкин высказался об игре против вратаря «Уайлд» Марка-Андре Флери.

3 января «Миннесота » по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3. Овечкин забросил одну шайбу.

40-летний Флери завершает карьеру после этого сезона. В рамках регулярок он больше не сыграет на выезде против «Кэпиталс».

«Это всегда интересно. Это всегда вызов.

Он один из лучших вратарей, и для меня играть против него – огромный вызов», – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»

Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю – до Гретцки всего 23 шайбы