Агент Овечкина: «Вашингтон» – главное открытие первой половины чемпионата НХЛ, и это помогает Саше. Он ведет партнеров за собой»

Агент Александра Овечкина высказался о прогрессе «Вашингтона» в текущем сезоне.

«Вашингтон » признан специалистами в НХЛ главным открытием первой половины чемпионата. Никто не ожидал от них такого удачного выступления. По лиге они идут в тройке вместе с «Виннипегом» и «Миннесотой», а на Востоке являются лучшей командой.

Это действительно открытие, и это помогает Саше. Как капитан он играет громадную роль в этом, ведя за собой партнеров», — сказал Глеб Чистяков.

В 22 играх текущего сезона Овечкин набрал 28 (18+10) очков при полезности «+14».