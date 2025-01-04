Агент Овечкина: «Вашингтон» – главное открытие первой половины чемпионата НХЛ, и это помогает Саше. Он ведет партнеров за собой»
Агент Александра Овечкина высказался о прогрессе «Вашингтона» в текущем сезоне.
«Вашингтон» признан специалистами в НХЛ главным открытием первой половины чемпионата. Никто не ожидал от них такого удачного выступления. По лиге они идут в тройке вместе с «Виннипегом» и «Миннесотой», а на Востоке являются лучшей командой.
Это действительно открытие, и это помогает Саше. Как капитан он играет громадную роль в этом, ведя за собой партнеров», — сказал Глеб Чистяков.
В 22 играх текущего сезона Овечкин набрал 28 (18+10) очков при полезности «+14».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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