Кравец о победе над «Витязем»: «Рад, что «Куньлунь» по тяжелой игре проявил характер. Уверен, что можем лучше»

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Витязем» (3:2 ОТ).

«Естественно, важная игра для нас. «Витязь » – это команда, с которой мы на данном этапе так же, как с «Торпедо» и минским «Динамо», боремся за место в плей-офф. Поэтому было очень важно победить. Первая игра в новом году, было много болельщиков, надеюсь, многие болели за нас, это чувствовалось, поддержка всегда нужна.

Хорошая игра, сделали много хороших вещей, вернулись в игру – все-таки не просто было сравнять счет. Конечно, в овертайме всегда приятно победить. В целом мы довольны игрой, но я уверен, что можем лучше. Благодарю за хорошую игру вратаря Джереми Смита, его с 50-й победой в КХЛ .

Думаю, счет по игре. Очень прилично действовали вратари, у команд не было каких-то оголтелых действий и больших провалов. Все старались играть правильно в обороне, использовать моменты в чужой зоне, поэтому игра тяжелая для обеих команд. Рад, что нам удалось по этой тяжелой игре проявить характер.

Рыбара мы взяли не для конкуренции, а потому что он хороший и сильный вратарь. У каждого нашего голкипера есть свой уровень мастерства, главное – использовать его на площадке. Думаю, в скором будущем мы увидим на льду и Рыбара», – сказал тренер «Куньлуня ».