Десятков о поражении от «Куньлуня» в овертайме: «Для победы в основное время «Витязю» не хватило концентрации»

Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Куньлуня» (2:3 ОТ).

«Грубо говоря, что у нас, что у соперников с начала сезона, с первых игр, начался плей-офф. Пытаемся выгрызать очки, когда-то это получается, когда-то не очень.

Сегодня при всей, может быть, невразумительной игре в атаке мы имели шанс набрать два очка, но немножко не хватило в концовке. Это у нас, к сожалению, в текущем сезоне часто проявляется: либо это индивидуальные ошибки как сегодня, либо какое-то другое событие происходит – часто пропускаем на последних минутах.

Для победы в основное время не хватило концентрации: оставалось три минуты до конца, индивидуальная ошибка в средней зоне привела к контратаке, когда нужно было просто проще сыграть, забросить шайбу в зону атаки, потому что соперники даже не шли в давление, а построились и ожидали нашу ошибку», – сказал тренер «Витязя ».