Канада забила 13 голов за 5 игр на МЧМ-2025 – повторение худшего результата в истории сборной. Команда выбыла в 1/4, проиграв Чехии
Канада повторила худший для себя результат в истории МЧМ по забитым голам.
Вчера в четвертьфинале молодежного чемпионата мира Канада проиграла Чехии со счетом 3:4 и завершила выступления на турнире.
За пять матчей команда под руководством Дэйва Кэмерона забросила 13 шайб. Это стало повторением худшего результата в истории страны на МЧМ.
Столько же сборная забила в 1998 году. Тогда Канада заняла восьмое место.
Канада вылетела с МЧМ! Второй год подряд сгорела Чехии в четвертьфинале
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
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