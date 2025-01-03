Канада забила 13 голов за 5 игр на МЧМ-2025 – повторение худшего результата в истории сборной. Команда выбыла в 1/4, проиграв Чехии

Канада повторила худший для себя результат в истории МЧМ по забитым голам.

Вчера в четвертьфинале молодежного чемпионата мира Канада проиграла Чехии со счетом 3:4 и завершила выступления на турнире.

За пять матчей команда под руководством Дэйва Кэмерона забросила 13 шайб. Это стало повторением худшего результата в истории страны на МЧМ.

Столько же сборная забила в 1998 году. Тогда Канада заняла восьмое место.

Канада вылетела с МЧМ! Второй год подряд сгорела Чехии в четвертьфинале