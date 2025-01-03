Козырев о 2:7 от «Динамо»: «Играли до конца, старались спасти матч. Было тяжело, мы создали много моментов во 2-м периоде. Где-то не повезло»
Андрей Козырев высказался после матча с «Динамо» (2:7).
«У нас была возможность изменить ход матча. Во втором периоде не смогли реализовать преимущество и все привело к итоговому результату.
Было тяжело, но вы видели, что мы создали много моментов во втором периоде. Это и невнимательность, и где-то нам не повезло.
Вы видели, что мы сделали счет 5:2, играли до конца и старались спасти матч», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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