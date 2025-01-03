Зибанежад набрал 700-е очко в НХЛ. Он 15-й швед в истории с таким достижением

Мика Зибанежад достиг отметки 700 очков в НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс » забил гол в игре против «Бостона» (2:1). Он прервал свою 8-матчевую серию без очков.

Теперь на счету Мики Зибанежада 700 (301+399) баллов в 885 играх НХЛ .

Он стал 15-м шведским игроком в истории, набравшим 700 очков в лиге.

Ранее это удалось Виктору Хедману (756), Берье Сальмингу (787), Томасу Стину (817), Эрику Карлссону (843), Томасу Сандстрему (856), Маркусу Нэслунду (869), Петеру Форсбергу (885), Хенрику Зеттербергу (960), Никласу Бэкстрему (1 033), Даниэлю Седин (1 041), Хенрику Седину (1 070), Никласу Лидстрему (1 142), Даниэлю Альфредссону (1 157) и Матсу Сундину (1 349).