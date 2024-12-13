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Кучеров – 1-й россиянин в НХЛ и 1-й игрок в истории «Тампы» с 2 матчами с 6 очками

Никита Кучеров – 1-й россиянин в НХЛ с 2 матчами с 6 очками.

Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 5 результативных передач в игре с «Флэймс» (8:3) в регулярном чемпионате. 

31-летний россиянин набрал 6 очков за матч в лиге во 2-й раз в карьере – впервые ему удалось это в прошлом году в игре с «Каролиной» (8:2, 2 гола и 4 ассиста).

Кучеров – 1-й россиянин в истории лиги, кому удалось набрать 6+ очков в двух матчах. По разу это удавалось Сергею Макарову (7 баллов, 1990 год) и Кириллу Капризову (6, 2024). 

Кроме того, Никита стал и 1-м игроком в истории «Тампы» с 2 такими матчами. По разу 6 очков набирали Даг Кроссмэн (1992 год) и Брэйден Пойнт (2024).

Рекорд НХЛ по числу игр с 6+ очками в рамках регулярок принадлежит Уэйну Гретцки (29), на втором месте идет Марио Лемье (14), третье делят Бобби Орр, Яри Курри и Пэт Лафонтен (по 5). 

Среди действующих игроков Кучеров делит лидерство по числу таких матчей с Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»), Микой Зибанежадом («Рейнджерс») и Тейджем Томпсоном («Баффало») – у всех по 2. 

Кучеров набрал 6 очков за матч во 2-й раз в карьере в НХЛ – 1+5 с «Калгари». Он поднялся на 2-е место в гонке бомбардиров – 44 балла в 25 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
logoНикита Кучеров
logoКоннор Макдэвид
рейтинги
logoСидни Кросби
logoТейдж Томпсон
logoБрэйден Пойнт
logoМика Зибанежад
logoКирилл Капризов
logoТампа-Бэй
logoСергей Макаров
logoНХЛ
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