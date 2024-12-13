Кучеров – 1-й россиянин в НХЛ и 1-й игрок в истории «Тампы» с 2 матчами с 6 очками

Никита Кучеров – 1-й россиянин в НХЛ с 2 матчами с 6 очками.

Форвард «Тампы » забросил шайбу и сделал 5 результативных передач в игре с «Флэймс» (8:3) в регулярном чемпионате.

31-летний россиянин набрал 6 очков за матч в лиге во 2-й раз в карьере – впервые ему удалось это в прошлом году в игре с «Каролиной» (8:2, 2 гола и 4 ассиста).

Кучеров – 1-й россиянин в истории лиги, кому удалось набрать 6+ очков в двух матчах. По разу это удавалось Сергею Макарову (7 баллов, 1990 год) и Кириллу Капризову (6, 2024).

Кроме того, Никита стал и 1-м игроком в истории «Тампы » с 2 такими матчами. По разу 6 очков набирали Даг Кроссмэн (1992 год) и Брэйден Пойнт (2024).

Рекорд НХЛ по числу игр с 6+ очками в рамках регулярок принадлежит Уэйну Гретцки (29), на втором месте идет Марио Лемье (14), третье делят Бобби Орр, Яри Курри и Пэт Лафонтен (по 5).

Среди действующих игроков Кучеров делит лидерство по числу таких матчей с Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»), Микой Зибанежадом («Рейнджерс») и Тейджем Томпсоном («Баффало») – у всех по 2.

Кучеров набрал 6 очков за матч во 2-й раз в карьере в НХЛ – 1+5 с «Калгари». Он поднялся на 2-е место в гонке бомбардиров – 44 балла в 25 играх