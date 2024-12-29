Зибанежад выведен из первой спецбригады большинства «Рейнджерс». У форварда нет очков 7 матчей подряд
Мика Зибанежад исключен из первого большинства «Рейнджерс».
Команда тренера Питера Лавиолетта провела тренировку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
В ходе занятия хоккеисты отрабатывали игру в большинстве. Из первой спецбригады был выведен нападающий Мика Зибанежад – он включен во вторую спецбригаду.
В первой работали защитник Адам Фокс, а также нападающие Артемий Панарин, Крис Крайдер, Винсент Трочек и Алексис Лафреньер.
Зибанежад не набрал ни одного очка в семи прошедших матчах регулярного чемпионата. В активе шведа 21 (6+15) балл при полезности «минус 21» в 35 играх.
«Рейнджерс» находятся на 14-й позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналистки Молли Уокер
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