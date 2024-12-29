Зибанежад выведен из первой спецбригады большинства «Рейнджерс». У форварда нет очков 7 матчей подряд

Мика Зибанежад исключен из первого большинства «Рейнджерс».

Команда тренера Питера Лавиолетта провела тренировку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

В ходе занятия хоккеисты отрабатывали игру в большинстве. Из первой спецбригады был выведен нападающий Мика Зибанежад – он включен во вторую спецбригаду.

В первой работали защитник Адам Фокс , а также нападающие Артемий Панарин , Крис Крайдер, Винсент Трочек и Алексис Лафреньер .

Зибанежад не набрал ни одного очка в семи прошедших матчах регулярного чемпионата. В активе шведа 21 (6+15) балл при полезности «минус 21» в 35 играх.

«Рейнджерс» находятся на 14-й позиции в таблице Восточной конференции.