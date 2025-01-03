«Сибири» увеличат финансирование из бюджета до 1,288 млрд рублей в 2025-м. В прошлом году Новосибирская область выделила 1,217 млрд рублей клубу КХЛ (BFM)

«Сибири» увеличат финансирование из областного бюджета в 2025 году.

Как сообщает BFM-Новосибирск, клуб получит от Новосибирской области 1 млрд 288 млн 739 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2024 году сумма была меньше – 1 млрд 217 млн 759 тысяч рублей.

«Сибирь » занимает восьмое место в Восточной конференции Фонбет чемпионата КХЛ. В ее активе 37 очков после 38 матчей.

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