Артюхин о СКА: «Если много пропускаешь, значит, что-то неправильно. Надо подкрутить в защите и оставить атакующий стиль. Современный стиль – в НХЛ так играют»
Команда под руководством Романа Ротенберга находится на 4-й позиции в таблице Западной конференции.
– Впечатления хорошие от игры армейцев. Атакующий хоккей, быстрый, всегда с заброшенными шайбами.
Иногда, может, не так хороши они в обороне, из-за чего много пропускают. Но всегда интересно смотреть матчи СКА.
Там подобраны хорошие мастера: Евгений Кузнецов вернулся из НХЛ, Иван Демидов – большой талант... Каждый игрок армейцев способен что-то исполнить на площадке.
– СКА любят за зрелищный хоккей и критикуют за провалы в обороне. Можно это как-то уравновесить? И еще Кубок Гагарина выиграть?
– Можно, да. Нужно создать баланс в игре. Если много пропускаешь, значит, что-то неправильно. Атака не должна идти в ущерб в обороне.
Надо подкрутить кое-что в защите и оставить атакующий стиль. Таков современный стиль, в НХЛ так играют. Никаких проблем – к этому надо стремиться,- сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
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