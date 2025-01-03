Потанин о Совете при президенте РФ по спорту: «Занимаюсь проблематикой выделения КХЛ из ФХР. Нам предстоит проанализировать опыт лиги»
Владимир Потанин рассказал о своих задачах в Совете при президенте РФ по спорту.
«В основном я занимаюсь [в Совете] проблематикой хоккея. В частности, проблематикой выделения Континентальной хоккейной лиги из федерации [хоккея России], создания в целом института независимых лиг.
То есть, как новое такое направление в развитии спорта. Поэтому я больше вот этому уделяю внимание.
И нам в ближайшее время предстоит проанализировать опыт КХЛ. Возможно, он будет востребованным и, может быть, развиваться», – сказал глава «Норникеля» и член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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