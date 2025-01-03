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Потанин о Совете при президенте РФ по спорту: «Занимаюсь проблематикой выделения КХЛ из ФХР. Нам предстоит проанализировать опыт лиги»

Владимир Потанин рассказал о своих задачах в Совете при президенте РФ по спорту.

«В основном я занимаюсь [в Совете] проблематикой хоккея. В частности, проблематикой выделения Континентальной хоккейной лиги из федерации [хоккея России], создания в целом института независимых лиг.

То есть, как новое такое направление в развитии спорта. Поэтому я больше вот этому уделяю внимание.

И нам в ближайшее время предстоит проанализировать опыт КХЛ. Возможно, он будет востребованным и, может быть, развиваться», – сказал глава «Норникеля» и член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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ТАСС
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