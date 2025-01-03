Ткачак о 2:4 с «Далласом»: «Позорный хоккей во 2-й половине матча, просто неприемлемый. Из этой игры «Оттава» может извлечь много уроков»

Брэди Ткачак прокомментировал поражение «Оттавы» от «Далласа».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сенаторс» в гостях уступили со счетом 2:4, ведя 2:1 к 30-й минуте. Канадская команда нанесла лишь 13 бросков в створ за всю игру.

«Вторая половина матча была позорной. Позорный хоккей. Просто неприемлемый.

Слава богу, мы играем завтра. Мы сможем быстро двинуться дальше. Из этой игры можно извлечь много уроков», – сказал форвард «Оттавы » Брэди Ткачак .

«Сенаторс» идут на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах.