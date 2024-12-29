Форвард «Миннесоты» Эрикссон Эк сыграет против «Оттавы». Он пропустил 11 матчей из-за травмы, «Уайлд» проиграли 6 из них
Юэль Эрикссон Эк возвращается в состав «Миннесоты» после травмы.
Шведский нападающий сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», который начнется в 04:00 по московскому времени.
Хоккеист пропустил предыдущие 11 игр команды из-за травмы нижней части тела. На этом отрезке «Уайлд» проиграли 6 матчей.
В этом сезоне Юэль Эрикссон Эк набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 10» в 22 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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