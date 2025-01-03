Зуб вернется в состав «Оттавы» в матче против «Далласа». Защитник пропустил 16 игр из-за перелома стопы
Артем Зуб возвращается в состав «Оттавы» после перелома стопы.
Защитник примет участие в матче против «Далласа».
Напомним, Артем Зуб получил перелом стопы 24 ноября после того, как заблокировал бросок соперника в игре против «Ванкувера».
Он пропустил 16 матчей.
В нынешнем сезоне защитник отметился 2 передачами в 11 играх при показателе полезности «-7».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем