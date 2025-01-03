Зуб вернется в состав «Оттавы» в матче против «Далласа». Защитник пропустил 16 игр из-за перелома стопы

Артем Зуб возвращается в состав «Оттавы» после перелома стопы.

Защитник примет участие в матче против «Далласа».

Напомним, Артем Зуб получил перелом стопы 24 ноября после того, как заблокировал бросок соперника в игре против «Ванкувера».

Он пропустил 16 матчей.

В нынешнем сезоне защитник отметился 2 передачами в 11 играх при показателе полезности «-7».