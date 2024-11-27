«Оттава» поместила Зуба в долгосрочный список травмированных и вызвала Себранго из фарм-клуба
Артем Зуб помещен в долгосрочный список травмированных.
«Оттава» вызвала 22-летнего защитника Донована Себранго из фарм-клуба, который набрал 6 (2+4) очков в 14 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Артем Зуб получил перелом стопы после того, как заблокировал бросок соперника в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Ранее сообщалось, что хоккеист выбыл на неопределенный срок.
В этом сезоне Зуб провел 11 матчей и набрал 2 (0+2) очка за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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