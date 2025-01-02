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Генменеджер «Трактора» о Глотове: «О продлении контракта уже предварительно поговорили. Думаю, у нас есть хорошие шансы переподписать его на следующий сезон»

Алексей Волков высказался о шансах продлить контракт с Василием Глотовым.

Игрок перешел в «Трактор» в результате обмена со СКА.

– Как смотрите на ситуацию, что Глотов – помощник непосредственно здесь и сейчас, так как, вероятно, Василий захочет по окончании контракта попробовать свои силы в НХЛ?

– Здесь и сейчас – это самое правильное человеческое мышление, прошлое уже не вернуть, будущее еще не наступило, мы можем только контролировать момент, в котором живем.

Мы пытаемся найти баланс, нам важно, что мы ставим себе задачу выиграть Кубок Гагарина и идем к этой цели пошагово. Василий должен повысить наши акции в мясорубке плей-офф.

А о продлении контракта мы уже предварительно поговорили, я думаю, что у нас есть хорошие шансы его переподписать и на следующий сезон. Это же касается и Никиты Коростелева, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoВасилий Глотов
logoКХЛ
logoАлексей Волков
logoЧемпионат.com
logoТрактор
logoНХЛ
logoНикита Коростелев
logoКубок Гагарина
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