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  • Людучин о 2-й позиции Овечкина в списке лучших игроков XXI века: «Кросби – сильнейший мастер, но Саша cможет занимать 1-е места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки»
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Людучин о 2-й позиции Овечкина в списке лучших игроков XXI века: «Кросби – сильнейший мастер, но Саша cможет занимать 1-е места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки»

Роман Людучин поделился мнением о рейтинге лучших хоккеистов XXI века.

Канадский Sportsnet поставил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место. Первую позицию занял нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

– Такая оценка справедлива? Или Овечкин заслуживает быть первым?

– Не так важно, кто первый, второй или третий. Само попадание в топ‑10 говорит о многом. У каждого человека свой вкус, каждому близок тот или иной хоккеист. Мне нравится Кучеров, его стабильность, бросок, видение площадки.

Кросби – сильнейший мастер. Саша спокойно может занимать первые места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки, – сказал бывший форвард «Спартака» Роман Людучин.

Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoРоман Людучин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСидни Кросби
logoНикита Кучеров
logoПиттсбург
logoМатч ТВ
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