Федоров про Деда Мороза: «Детям 7 и 8 лет, еще не догадались. Они оформили письма с пожеланиями, какие подарки хотели бы получить. Круто, что традиция живет, она важна для единения»

Сергей Федоров рассказал, что его дети написали письма Деду Морозу.

– Наслаждаетесь свободой после интенсивной карьеры?

– Сейчас мне все нравится. Мы собираем в Москве всю семью, елку наряжаем с детьми, отмечаем так же, как было в детстве. Дети сделали плакаты, оформили письма Деду Морозу с пожеланиями, какие подарки хотели бы получить.

Забавно: они же должны писать, вели ли они себя хорошо или не очень, так? И конечно, написали только хорошее, хотя я бы мог вспомнить пару случаев… Очень круто, что традиция живет и процветает, она очень важна для единения.

– Не рассказывали им еще про Деда Мороза?

– Детям 7 и 8 лет, они еще не догадались, пока все хорошо. Александра постарше Виктора, возможно, у нее уже закрадываются какие-то мысли. Но письмо написала, так что еще играет в эту игру, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров .