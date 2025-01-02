Федоров про Деда Мороза: «Детям 7 и 8 лет, еще не догадались. Они оформили письма с пожеланиями, какие подарки хотели бы получить. Круто, что традиция живет, она важна для единения»
– Наслаждаетесь свободой после интенсивной карьеры?
– Сейчас мне все нравится. Мы собираем в Москве всю семью, елку наряжаем с детьми, отмечаем так же, как было в детстве. Дети сделали плакаты, оформили письма Деду Морозу с пожеланиями, какие подарки хотели бы получить.
Забавно: они же должны писать, вели ли они себя хорошо или не очень, так? И конечно, написали только хорошее, хотя я бы мог вспомнить пару случаев… Очень круто, что традиция живет и процветает, она очень важна для единения.
– Не рассказывали им еще про Деда Мороза?
– Детям 7 и 8 лет, они еще не догадались, пока все хорошо. Александра постарше Виктора, возможно, у нее уже закрадываются какие-то мысли. Но письмо написала, так что еще играет в эту игру, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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