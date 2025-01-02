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Сергей Федоров: «Новый год – объединяющий, душевный праздник. Родные проводили его в кругу двух семей, самое вкусное блюдо – от мамы. Это традиции из СССР»

Сергей Федоров сравнил Новый год с католическим Рождеством.

– Много времени вы провели в Америке. Новый год всегда был главным праздником для вас? Или порой католическое Рождество побеждало?

– Конечно, Новый год! Это те традиции, которые родом из Советского Союза. Новый год – это семейный праздник, застолье в хорошем смысле этого слова, вкусная еда, улыбки близких.

Мои родные всегда проводили большой праздник в кругу двух семей, с которыми мы близко дружили. Всегда было застолье, большой праздник. И, конечно, самое вкусное блюдо – от мамы. Поэтому Новый год – это особенный праздник.

– Какое-то конкретное?

– Нет, разные блюда. Но чаще десерт вкусный. Например, трубочки, а внутри – чуть-чуть варенья. Клюквенное, по-моему, было, точно не помню уже.

Я о том, что это был душевный, важный праздник. Люди собирались и отмечали Новый год, новые победы. О чем-то думали, чтобы что-нибудь в этом году исполнилось, в следующем.

Это праздник объединяющий, семейный. Даже нет смысла сравнивать с Рождеством, – сказал бывший игрок клубов НХЛ и экс-тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Федоров
logoКХЛ
светская хроника
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logoЦСКА
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