Полтапов о тренерах ЦСКА: «Федоров – дипломат, Воробьев – мотиватор, он точно пожестче. Илья Петрович ставит активный атакующий хоккей, от каждого требуется постоянно двигаться»
– Сейчас ваше звено с Соркиным и Абрамовым – одно из самых результативных в лиге. Летом во время сборов чувствовали, что у вас все может сложиться настолько хорошо?
– Скорее было ощущение, что необходимо налаживать игру. Пришел Илья Воробьев, и нужно было начинать все с нуля. Новый тренер – это всегда иные схемы и требования. Плюс состав серьезно изменился.
– В чем заключается главное отличие Воробьева от Сергея Федорова?
– Илья Петрович – мотиватор, а Сергей Викторович – дипломат. Воробьев точно пожестче. Наверное, больше подходит слово строгость. У нас летом даже состоялась с ним беседа тет-а-тет. Он спросил, понимаю ли я, какие ошибки допустил в предыдущем сезоне.
– На старте регулярки у ЦСКА под руководством Воробьева как раз получалось далеко не все. В чем причины?
– Как уже говорилось, некоторое время ушло на притирку к новым схемам, требованиям, да и друг к другу тоже. Где-то допускали недочеты. Отсюда осечки.
Но постепенно осознали, чего хочет от нас Илья Петрович, и перенесли это на площадку. Он ставит активный атакующий хоккей. Теперь от каждого требуется постоянно находиться в движении, – сказал форвард ЦСКА.
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