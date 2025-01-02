Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»

Сергей Федоров высказался о возможном возвращении к тренерской работе.

55‑летний специалист возглавлял ЦСКА с июля 2021 по май 2024 года. Под его руководством армейцы два раза выиграли Кубок Гагарина (2022, 2023), а Федоров дважды был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

– Неужели нет такого, что просыпаетесь утром и кажется, что нечем заняться?

– Нет, абсолютно. Просыпаюсь утром и, слава богу, не надо никуда бежать. И наоборот: не надо, ложась спать, детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает, все хорошо. Психологически тоже надо отдыхать. Когда тренировал, подобного отдыха не было.

– Поэтому и нет задач вернуться?

– Нет, таких задач не ставлю. Просто нет смысла, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров .

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