  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»
3

Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»

Сергей Федоров высказался о возможном возвращении к тренерской работе.

55‑летний специалист возглавлял ЦСКА с июля 2021 по май 2024 года. Под его руководством армейцы два раза выиграли Кубок Гагарина (2022, 2023), а Федоров дважды был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

– Неужели нет такого, что просыпаетесь утром и кажется, что нечем заняться?

– Нет, абсолютно. Просыпаюсь утром и, слава богу, не надо никуда бежать. И наоборот: не надо, ложась спать, детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает, все хорошо. Психологически тоже надо отдыхать. Когда тренировал, подобного отдыха не было.

– Поэтому и нет задач вернуться?

– Нет, таких задач не ставлю. Просто нет смысла, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены» перед дерби со «Спартаком»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Федоров
психология
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Полтапов о тренерах ЦСКА: «Федоров – дипломат, Воробьев – мотиватор, он точно пожестче. Илья Петрович ставит активный атакующий хоккей, от каждого требуется постоянно двигаться»
124 декабря 2024, 20:52
Воробьев о 5:4 со «Спартаком»: «Буря эмоций, голов, интересное дерби. По атаке ЦСКА мы порадовались, в обороне должны играть солиднее»
1119 декабря 2024, 20:47
ЦСКА в честь 55-летия Федорова сыграет со «Спартаком» в форме с отсылкой к сезону-1988/89. Под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят именной стяг Сергея
1319 декабря 2024, 14:59Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников о словах, что «хоккей – самый пьяный спорт в СССР»: «На воре шапка горит – человек что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, они бы гораздо больше выиграли»
3 минуты назад
Кравчук об МЧМ-2025: «Не вижу прежнего ажиотажа, всем не хватает России. Когда мы играем, в Канаде не бывает полупустых трибун»
138 минут назад
Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»
1сегодня, 10:01
Задоров – 1-й в 2024 году по штрафному времени в регулярках НХЛ. Россиянин получил 152 минуты за 81 матч
28сегодня, 09:28
Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»
5сегодня, 09:10
Защитник «Рейнджерс» Джонс о попадании в запас: «Я понемногу гнию, это чертовски отстойно. Думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя продолжают убирать, убирать и убирать»
22сегодня, 08:52
Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
160сегодня, 08:22
МЧМ-2025. 1/4 финала. Швеция сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия против Словакии, Канада примет Чехию
25сегодня, 05:14
Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной». Форвард «Миннесоты» пропустил последние 3 матча из-за травмы
10сегодня, 04:43
Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 11-й
5сегодня, 02:44
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
16 минут назад
Серавалли о «Детройте»: «Подписание Тарасенко на 2 года – это не то, что было нужно. Все сводится к защите, состав просто недостаточно хорош»
4сегодня, 09:46
Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»
сегодня, 08:33
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Германией в утешительном раунде
3сегодня, 05:24
Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3
2сегодня, 04:59
«Гимаев опережал время. Не загонял игроков в строгие рамки, всегда был фанатом североамериканского хоккея». Сергей Самсонов о тренере
1сегодня, 04:27
«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд – повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» – 4 победы
сегодня, 02:25
Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге
сегодня, 02:05
Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх
3вчера, 21:17
19-летний Чернышов хочет начать играть в январе. Проспекту «Сан-Хосе» в августе прооперировали плечо
1вчера, 15:03
Рекомендуем