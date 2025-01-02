Впереди домашняя серия «Северстали». Поддержите команду на арене!
Команда Андрея Козырева проведет домашнюю серию из трех игр.
«Северсталь» сыграет 3 января, в 17:00, с московским «Динамо». 6 января, в 17:00, пройдет матч против «Спартака». 8 января, в 17:00, состоится встреча с «Авангардом». Все три игры пройдут в «Ледовом дворце».
Билеты на матчи можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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