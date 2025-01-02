Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о трансферах: «Массовые приобретения – не гарантия результата. Под руку попадало все подряд, молодым перекрыли дорогу к основе»

Экс-генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о трансферах клуба.

До дедлайна омичи пополнили состав Никитой Серебряковым, защитниками Райаном Меркли, Егором Воронковым, Евгением Куликом, форвардами Наилем Якуповым, Ильей Каблуковым, Николаем Прохоркиным, Эмилем Галимовым, Майклом Маклаудом, Константином Окуловым и Джованни Фьоре.

«Как правило, в разгар сезона перед дедлайном такие массовые приобретения, на моей практике, по большому счету не срабатывали. Это не гарантия результата.

Меня немного смутило, что во время трансферной кампании, образно говоря, попадало под руку все подряд, и уровень некоторых ребят не для этой команды, которая претендует на самые высокие места.

Второй момент – в клубе тратят колоссальные деньги на свою вертикаль, академию, команды системы, и все те приобретения просто-напросто перекрывают дорогу молодым ребятам, которых надо подпускать к основной команде.

Дальше клуб потеряет этих молодых ребят, которые по окончании контрактов соберутся и уедут», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда » Рашид Хабибулин .

Дюков об «Авангарде»: «Ситуация в команде улучшается – это видно по результатам. Важно подготовиться к плей-офф, именно там разыгрывается главный трофей»