  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о трансферах: «Массовые приобретения – не гарантия результата. Под руку попадало все подряд, молодым перекрыли дорогу к основе»
2

Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о трансферах: «Массовые приобретения – не гарантия результата. Под руку попадало все подряд, молодым перекрыли дорогу к основе»

Экс-генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин высказался о трансферах клуба.

До дедлайна омичи пополнили состав Никитой Серебряковым, защитниками Райаном Меркли, Егором Воронковым, Евгением Куликом, форвардами Наилем Якуповым, Ильей Каблуковым, Николаем Прохоркиным, Эмилем Галимовым, Майклом Маклаудом, Константином Окуловым и Джованни Фьоре.

«Как правило, в разгар сезона перед дедлайном такие массовые приобретения, на моей практике, по большому счету не срабатывали. Это не гарантия результата.

Меня немного смутило, что во время трансферной кампании, образно говоря, попадало под руку все подряд, и уровень некоторых ребят не для этой команды, которая претендует на самые высокие места.

Второй момент – в клубе тратят колоссальные деньги на свою вертикаль, академию, команды системы, и все те приобретения просто-напросто перекрывают дорогу молодым ребятам, которых надо подпускать к основной команде.

Дальше клуб потеряет этих молодых ребят, которые по окончании контрактов соберутся и уедут», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Дюков об «Авангарде»: «Ситуация в команде улучшается – это видно по результатам. Важно подготовиться к плей-офф, именно там разыгрывается главный трофей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАвангард
переходы
logoКХЛ
Рашид Хабибулин
ТАСС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков об «Авангарде»: «Ситуация в команде улучшается – это видно по результатам. Важно подготовиться к плей-офф, именно там разыгрывается главный трофей»
131 декабря 2024, 06:45
Ги Буше: «У «Металлурга» нет слабых мест – это зрелая команда, нацеленная на победы, грамотно действуют в обороне. «Авангард» теперь понимает, где находится»
730 декабря 2024, 18:15
Разин о 2:1 с «Авангардом»: «Мы много оборонялись, соперник был посвежее. Хорошо, что реализовали свои моменты в 3-м периоде и победили»
530 декабря 2024, 14:54
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» против «Каролины», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»
4 минуты назад
Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е
141 минуту назад
Елесин о питании в России, США и Канаде: «В Америке больше разнообразия, есть еда для вегетарианцев. Там можно питаться нормально, просто это дороже»
4сегодня, 11:38
Кожевников о словах, что «хоккей – самый пьяный спорт в СССР»: «На воре шапка горит – человек что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, они бы гораздо больше выиграли»
23сегодня, 11:03
Кравчук об МЧМ-2025: «Не вижу прежнего ажиотажа, всем не хватает России. Когда мы играем, в Канаде не бывает полупустых трибун»
4сегодня, 10:28
Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»
1сегодня, 10:01
Задоров – 1-й в 2024 году по штрафному времени в регулярках НХЛ. Россиянин получил 152 минуты за 81 матч
32сегодня, 09:28
Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»
13сегодня, 09:10
Защитник «Рейнджерс» Джонс о попадании в запас: «Я понемногу гнию, это чертовски отстойно. Думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя продолжают убирать, убирать и убирать»
25сегодня, 08:52
Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
206сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Трактора» об уходе Тертышного: «Будет лучше, если Никита станет играть у Ларионова. Хоккей «Торпедо» ему очень подходит»
сегодня, 11:25
Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
6сегодня, 10:50
Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»
3сегодня, 10:15
Серавалли о «Детройте»: «Подписание Тарасенко на 2 года – это не то, что было нужно. Все сводится к защите, состав просто недостаточно хорош»
4сегодня, 09:46
Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»
сегодня, 08:33
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Германией в утешительном раунде
3сегодня, 05:24
Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3
2сегодня, 04:59
«Гимаев опережал время. Не загонял игроков в строгие рамки, всегда был фанатом североамериканского хоккея». Сергей Самсонов о тренере
1сегодня, 04:27
«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд – повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» – 4 победы
сегодня, 02:25
Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге
сегодня, 02:05
Рекомендуем